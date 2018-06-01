زوار حديقة حيوان فرانكفورت يلقون نظرة على 3 من أشبال الأسود

الشارقة 24 – رويترز:

تمكن زوار حديقة حيوان فرانكفورت هذا الأسبوع من إلقاء نظرة على 3 من أشبال الأسود يبلغ عمرها 6 أسابيع وذلك للمرة الأولى.

وقبل مقابلة الجمهور، كانت الأشبال تقضي وقتها في عرين والدتها زارينا، التي قالت الحديقة إنها كانت ترعى صغارها في هدوء على الرغم من افتقارها للخبرة لأنها أم لأول مرة.

أما الأسد كومار والد الأشبال الثلاثة فلم يلتقيها بعد، فكما يكون الحال في البرية يجب أن تتاح لأنثى الأسد الفرصة للاختباء مع صغارها.

في الوقت نفسه، فإن الأسد الذكر سيظل بمعزل عنهم.

وقالت أني فوكس رئيسة قسم القطط الكبيرة بالحديقة: "إن كومار يريد أن يذهب ليرى أشباله كل الوقت، وأضافت أنه يتجول وينظر ويزأر ويبدي رغبة في التواجد معها لكن أنثاه زارينا غير مستعدة لذلك بعد، موضحة أنه سيتم جمع شملهم معاً حين يكون الوقت ملائماً.

ولم يعرف جنس الأشبال بعد لأنها لم تخضع للفحص، لكن العاملين بالحديقة يتوقعون إجراءه قريباً.