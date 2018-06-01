فنادق الكبسولة تنتظر زوار مونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – رويترز:

مع اقتراب موعد كأس العالم، يتوقع الروس توافد أعداد غفيرة من مشجعي كرة القدم على مدنهم حيث يبحث كثيرون عن محل إقامة، وبالتالي قررت صاحبة عمل في مدينة يكاترنبورج إيجاد حل رخيص ومناسب للزائرين تمثل في فنادق الكبسولة.

والغرف المصممة على شكل كبسولة فضاء يوجد في زواياها العديد من وسائل الراحة مثل التلفزيون والتكييف وحتى خزينة.

وقالت إحدى نزلاء الفندق الكبسولة: "إن الأمر يبدو إلى حد كبير مثل رحلة فضاء"، وأضافت أنه شيء جديد لم تراه من قبل ولهذا كانت تجربته مثيرة للاهتمام.

ويحتوي الفندق حالياً على 12 كبسولة يتسع بعضها لشخصين.

وثمن الليلة الواحدة في كبسولة لا يوجد بها تلفزيون 650 روبلاً "10 دولارات"، أما تلك التي يوجد بها تلفزيون فثمن الليلة فيها 750 روبلاً "12 دولاراً"، وثمن الغرفة المزدوجة 1200 روبل "19 دولاراً"، وكل هذه الأسعار أرخص بكثير من متوسط سعر الإقامة في فندق بالمدينة.

ولدى ملاك الفندق خطط لتوسيع عملهم من خلال زيادة عدد الكبسولات.

وستستضيف روسيا كأس العالم في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 12 ملعباً منتشرة في مدن مختلفة مثل موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.