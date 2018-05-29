فنان فلبيني ينتقد الدكتاتورية بلوحات "فولتس فايف"

الشارقة 24 – رويترز:

لجأ فنان فلبيني إلى شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير فولتس فايف لانتقاد الأوضاع السياسية في بلاده، قائلاً: "إن ما تشهده الفلبين تحت حكم الرئيس رودريجو دوتيرتي عودة إلى الحكم الدكتاتوري".

سلسلة "فولتس فايف" ألهمت تويم إماو برسم لوحات امتزجت فيها الخطوط الدينية والسياسية للحكم الدكتاتوري لفرديناند ماركوس الذي حكم الفلبين لـ 20 عاماً بقبضة حديدية، قبل الإطاحة به في ثورة شعبية عام 1986.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان حكمه حيث شاع الفساد وعمليات القتل ذات الدوافع السياسية.

ويحذر إماو من أن التاريخ يعيد نفسه تحت حكم الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي، على حد قوله.

ونددت جماعات حقوقية بحربه الشرسة على المخدرات التي قتل فيها الآلاف سواء على يد الشرطة أو مسلحين مجهولين.

وتدور أحداث سلسلة فولتس فايف حول 5 أفراد يقودون روبوتاً عملاقاً ويحاربون ضد غزو فضائي، وعرض في اليابان للمرة الأولى عام 1977 وبعد عام عرض في الفلبين.

وبعد عرض موسم كامل تقريباً من السلسلة، تم وقف بثه بأمر من الرئيس ماركوس والسبب الذي أعلن وقتها كان للعنف المفرط.

إلا أن بعض المواطنين حينذاك أرجعوا الحظر إلى كون السلسلة تتحدث عن التمرد والثورات.