مكسيكو سيتي موطن لأكبر اثنين من الباندا العملاقة خارج الصين

الشارقة 24 – رويترز:

تعد حديقة حيوان تشابولتيبيك في مكسيكو سيتي موطناً لأكبر اثنتين من حيوان الباندا العملاقة سناً في العالم، إذ تخطيا متوسط العمر المتوقع لهما في الأسر وهو 20 عاماً ولا زالتا في صحة جيدة، نتيجة برامج الرعاية الصحية والتغذية لهذا النوع النادر من الحيوانات.

وتبلغ دبة الباندا شوان شوان من العمر 30 عاماً، بينما يبلغ عمر الدبة الأخرى شين شين 28 عاماً، وقد ولدتا في حديقة الحيوان المكسيكية بفضل برنامج للتكاثر بدأ قبل عقود حين كان الحيوان المحبوب على شفا الانقراض.

ويعزو المسؤولون في الحديقة طول عمر الاثنتين لتوافر بيئة طبيعية لهما في الحديقة ونبات البامبو لاسيما الذي يزرع في تشابولتيبيك.

وتقول كلوديا ليوي مديرة حديقة حيوان تشابولتيبيك: "إن شوان شوان وشين شين تتمتعان بصحة ممتازة نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الحديقة بهما إذ خصصت لهما عدداً من برامج الرعاية الصحية والتغذية".

وأوضحت ليوي أن الحديقة لها تاريخ طويل في برامج توفير البيئة الطبيعية لحيوانات الباندا.