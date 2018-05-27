حرفي مصري يحول قرون الجاموس إلى قطع فنية مميزة

الشارقة 24 – رويترز:

عادةً ما يقوم حرفي مصري يدعى أحمد يحيى بزيارة القصاب كل أسبوع ليس لشراء اللحم لكن لشراء قرون الجاموس، الذي يذبحه القصاب، ليستخدمها في عمل منحوتات من نوع خاص.

يملك يحيى محلاً لبيع المصنوعات اليدوية في القاهرة الإسلامية ويعرف باستخدام قرون الجاموس في إبداع قطع فنية مميزة تُستخدم في تزيين المنازل، غالباً ما تكون على شكل أفيال وبوم وحيوانات أخرى.

هذا العمل في الأصل يعتمد على سن الفيل أو العاج، لكن يحيى الذي ورث هذا العمل عن أبيه ويمارسه منذ نحو ثلاثة عقود، حوله لعمل يعتمد على قرون الجاموس، بدلاً من أن يتخلص منها القصاب بعد ذبحها.

وبمساعدة زوجته ياسمين، عادةً ما تستغرق عملية صنع يحيى للقطعة الفنية ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

ويبدأ يحيى وزوجته بتلميع القرن ثم قطعه باستخدام منشار كهربائي، وفي نهاية المطاف تُستخدم أداة صغيرة لحفر الزخارف المعقدة على القطعة الفنية.

ويزور المغرمون بفن يحيى ورشته أسبوعياً لاقتناص إبداعاته الجديدة، في حين يبيع هو القطعة الفنية الواحدة بسعر يتراوح بين 25 و50 جنيهاً مصرياً، أي ما بين دولار و40 سنتاً ودولارين و79 سنتاً.