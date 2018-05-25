400 قطعة من مقتنيات جيري لويس للبيع في مزاد بلاس فيجاس

الشارقة 24 – رويترز

تطرح دار جوليان للمزادات نحو 400 قطعة من مقتنيات الممثل الكوميدي الأميركي الراحل جيري لويس للبيع، في مزاد بمدينة لاس فيجاس الشهر المقبل، وتشمل مقتنياته الفنية التي ارتداها خلال أبرز أفلامه إلى جانب مقتنيات شخصية.

المزاد يتضمن بعضاً من التذكارات من الأفلام التي قام لويس ببطولتها، إلى جانب الأسلحة والساعات والكتب.

ويقول مارتن نولان المدير التنفيذي لمؤسسة جوليان للمزادات، إن من بين المقتنيات الشهيرة من أفلام لويس البذلة التي ارتداها خلال أحد أشهر أفلامه "ذا ناتي بروفيسور"، والذي طرح في عام 1963 إلى جانب النظارة وتركيبات الأسنان التي استخدمها في الفيلم.