روسيا تصدر ورقة نقدية جديدة في المونديال

الشارقة 24 – رويترز:

كشف البنك المركزي الروسي عن ورقة نقدية جديدة فئة 100 روبل مع استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وقال أركادي تراشوك المدير العام لجوزناك وهي هيئة سك العملة الروسية، إن الورقة النقدية هي الأولى من نوعها من عدة جوانب لكونها أول عملة روسية تصنع بالكامل من ركائز البوليمر، وكذلك أول عملة تطبع عليها صورة شخصية تاريخية لم تحكم البلاد.

وطبع على الورقة النقدية صورة طفل يحمل كرة قدم وينظر إلى حارس مرمى الاتحاد السوفييتي السابق ليف ياشين، الذي يعد رمزاً لنجاح كرة القدم في روسيا.

ويعرض الجانب الآخر من الورقة كرة قدم تتداخل مع خريطة روسيا عليها أسماء المدن الـ 11 المضيفة لمباريات كأس العالم.

وسيصدر البنك المركزي 20 مليوناً من هذه الورقة النقدية للتداول بنهاية يونيو في ذروة البطولة.