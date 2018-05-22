كرة قدم المستنقعات...أحدث صيحة في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

في الوقت الذي تخضع فيه الملاعب الروسية لفحوصات دقيقة للتأكد من سلامتها ونعومتها قبل استضافتها كأس العالم هذا الصيف، عمد بعض محبي كرة القدم في روسيا إلى إظهار أن رياضتهم المفضلة يمكن ممارستها فوق أي أرضية، حتى لو كانت مليئة بالوحل والطين.

فهنا في مدينة سان بطرسبرج، ثاني كبريات مدن البلاد، اختار عدد من عشاق الساحرة المستديرة هذا المستنقع ليصبح الملعب المفضل لهم، وذلك رغم صعوبة الحركة فيه، ناهيك عن التسديد أو تسجيل الأهداف.

وبحسب أفراد المجموعة، تساعدهم لعبة كرة قدم المستنقعات على الحفاظ على مستوى لياقة بدنية مرتفع بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء من المرح والبهجة، وذلك كما يوضح لنا أليكسي جوريانوف أحد أعضاء المجموعة.

وكانت رياضة كرة قدم المستنقعات قد ظهرت لأول مرة في فنلندا كوسيلة لتعزيز اللياقة البدنية للرياضيين في ألعاب أخرى، وتطورت في السنوات اللاحقة حتى أقيمت أول بطولة رسمية لهذه الرياضة عام 1998.