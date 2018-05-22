إنتاج مسحوق حليب الأطفال من الإبل في الإمارات

الشارقة 24 – رويترز:

في مسعى لاستغلال الفوائد الصحية لحليب الإبل، كشفت شركة في الإمارات العربية المتحدة النقاب، مؤخراً، عن أحدث منتجاتها وهو عبارة عن تركيبة لحليب الأطفال مصنوعة من حليب الإبل.

المنتج الجديد لشركة كاميليشيس التي تأسست عام 2006 هو الأول من نوعه في العالم بحسب قول القائمين على الشركة، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في يونيو.

قال مدير تطوير الأعمال في الشركة مطشر البدري: "كانت الشركة قد توسعت منذ تأسيسها لإنتاج أكثر من 40 صنفاً من منتجات حليب الإبل، بما في ذلك مشروبات الطاقة ومسحوق الحليب والبوظة".

وتقول إدارة الشركة إنها تعمل على تقديم منتجات آمنة وصحية وغنية بالقيمة الغذائية لجميع الفئات العمرية.

بدوره، قال مازن عبد الفتاح مدير تطوير المنتجات في الشركة: "كان حليب الإبل عنصراً غذائياً أساسياً للبدو العرب في الصحراء على مر العصور، واكتسبت منتجاته زخماً تجارياً في الفترة الأخيرة في الإمارات مع ازدهار صناعات الأغذية والمشروبات المصنعة من حليب الإبل".