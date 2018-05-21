تبعاً لتقليد ملكي... باقة زفاف توضع على قبر جندي مجهول في لندن

الشارقة 24 – رويترز:



وضعت باقة الزهور التي كانت ميجان ماركل تمسك بها في زفافها على الأمير البريطاني هاري على قبر الجندي المجهول في كنيسة وستمنستر آبي بالعاصمة البريطانية لندن، تبعاً لتقليد ملكي.



وكانت الملكة إليزابيث الأم قد بدأت هذا التقليد عام 1923، بعد أن وضعت باقة زهور حفل زفافها في ذكرى وفاة شقيقها فيرجوس الذي لقي مصرعه خلال الحرب العالمية الأولى.

وبحسب الكنيسة، تألفت باقة ميجان التي صممها بائع الزهور فيليبا كرادوك من أنواع عديدة، ضمت زهرة زنبق الوادي والياسمين والآس "أو الريحان" وأنواعاً عطرية أخرى.