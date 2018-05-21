عداؤون يتحدون درجات سور الصين العظيم في ماراثون سنوي

الشارقة 24 – رويترز:



تنافس عداؤون من 62 دولة في ماراثون سور الصين العظيم، الذي يعرف بأنه أحد أصعب السباقات حول العالم.



فمسار ماراثون سور الصين العظيم الذي يقام سنوياً منذ عام 1999 يضم أكثر من 5160 درجة حجرية يتعين على المنافسين قطعها من أجل إنهاء السباق، ناهيك عن المنعطفات الحادة صعوداً وهبوطاً التي يعج بها السور.

واجتذبت دورة هذا العام مشاركة العداءة الأميركية إرين سكريتينجلاند.

وكان الأسرع بين الرجال الإيطالي أوسكار بيريجو بزمن قدره 4 ساعات ودقيقة واحدة و14 ثانية، فيما فازت ماريا مارينكوويتز من جنوب أفريقيا في فئة السيدات بزمن قدره 4 ساعات و29 دقيقة و35 ثانية.