الأردنيون يحتفلون بالشهر الفضيل رغم العبء الاقتصادي

الشارقة 24 – رويترز:





يعلق الأردنيون الزينات والأضواء المبهجة للاحتفال بشهر رمضان الكريم، فيما أصبح عرفاً وتقليداً مستمراً منذ زمن طويل، بل إن تعليق الزينات هو مصدر فخر شخصي رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها البعض في رمضان.

ورغم ما تضفيه من جمال على الشوارع، إلا أن هذه العادة السنوية تحمل عبئاً اقتصادياً ومالياً إضافياً على البعض في رمضان، بحسب أشرف وجيه أحد الزبائن.

وكانت الحكومة قد فرضت في وقت سابق من العام حزمة كبيرة من الزيادات الضريبية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، تقول إنها ضرورية لخفض الدين العام بشكل تدريجي، ومن ثم إعادة النمو مرة أخرى إلى الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع الإقليمي.

يقول عمار الكاشف صاحب أحد المتاجر: "أدت تلك الخطوات إلى زيادة أسعار الكثير من السلع الأساسية، في حين يعتقد خبراء اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الأردنيين الأكثر فقراً، وهم أغلبية سكان البلاد".

وتقول الحكومة الأردنية إنها ستخفف من تأثير ذلك على الفقراء بتطبيق إعفاء من ضرائب المبيعات على المنتجات الغذائية الأساسية والأدوية.