أكشاك بيع بطاطس "فريتكوتس" البلجيكية في ثوب جديد

الشارقة 24 – رويترز:

قام مهندسان بلجيكيان بتصميم شكل جديد وعصري لأكشاك بيع البطاطس المقلية الشهيرة في بلجيكا المعروفة باسم "فريتكوتس"، بحيث تكون جذابة للسياح على أن يتم تنفيذ هذا الشكل الجديد بحلول خريف 2019.

وحرص المصممان على الاهتمام بالنواحي البيئية في الأكشاك الجديدة حيث قاما بتغطية الأسقف بألواح الطاقة الشمسية.

وقال هيك إن الشكل الجديد اللامع للكشك يهدف إلى إدخال البهجة على السياح، مشيراً إلى أن البلجيكيين ربما ارتبطوا بالشكل التقليدي الحالي والذي يرجع إلى عقود مضت.

إلا أن الزبائن البلجيكيين أبدوا إعجابهم بالشكل العصري لأكشاك بيع البطاطس المقلية التي يفخرون بوجودها في بلادهم.

وتوجد نحو 5 آلاف من أكشاك بيع البطاطس المقلية في جميع أنحاء بلجيكا، مما يجعلها أكثر إنتشاراً 10 مرات من مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في الولايات المتحدة.