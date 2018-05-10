"فوضى لزجة" على طريق سريع في بولندا

الشارقة 24 – رويترز:





مهمة صعبة للغاية واجهها العاملون في خدمة الطوارئ بمنطقة جرابوشافو في بولندا والذين تم استدعاؤهم ليس لإخماد حريق وإنما لإزالة كمية ضخمة من الشوكولاتة السائلة من على أحد الطرق السريعة.

12 طناً من شوكولاتة الحليب السائلة تسربت إلى الطريق السريع إيه2 بين فوجشنيا وسوبثا في بولندا، بعد انقلاب شاحنة صهريج على جانبها كانت محملة بها عقب اصطدامها بحاجز على الطريق.

تسبب الحادث في حالة "فوضى لزجة" على الطريق الذي توقف تماماً من الاتجاهين، كما أغلق أمام حركة السيارات لفترة طويلة.

وقال أحد رجال الإطفاء: "إن عملية إزالة الشوكولاتة من على الطريق ليست بالأمر اليسير على الإطلاق حتى بقع النفط أسهل وأسرع في إزالتها من على الطريق من إزالة الشوكولاتة السائلة، إنها مهمة تستغرق وقتاً طويلاً، يمكن إزالة طبقات الشوكولاتة من على الإسفلت فقط باستخدام ماء ساخن مضغوط، هذا ما يقوله مُصنّع الشوكولاتة".

وفي بعض المناطق، كانت الشوكولاتة كثيفة جداً لدرجة استلزمت جلب معدات ثقيلة لجرفها.

وأُصيب سائق الشاحنة المنكوبة بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى، بينما لم يُصب أحد آخر بجراح، فقد تسببت لزوجة الشوكولاتة في فقد صحفي محلي لإحدى فردتي حذائه التي غاصت في الشوكولاتة المسكوبة.