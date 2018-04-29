طالبات "جامعة الشارقة" يشاركن في "أسبوع دبي للأزياء"

الشارقة 24:





تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة حفلاً لعرض أزياء مشاريع الطالبات الخريجات من قسم تصميم الأزياء والمنسوجات، بحضور الشيخة هند بنت فيصل القاسمي رئيسة المجلس الاستشاري وعضو مجلس الأمناء بكلية الأزياء والتصميم في دبي، ومالكة Velvet HQ المنظمة لأسبوع دبي الدولي للأزياء، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي قائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، وأولياء أمور الطالبات، والذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي بدعم من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، ضمن فعاليات أسبوع دبي الدولي للأزياء، حيث ضم العرض تصاميم 6 إطلالات مستوحاة من حياة المرأة المعاصرة والرحلات الشخصية والهندسة الحركية والجمال الداخلي لجسم الإنسان، كما أتاح حفل عرض الأزياء الفرصة لطالبات الجامعة لعرض تصاميمهن على نخبة من المصممين والمشاهير ومديري العلامات التجارية والصحافيين المهتمين بمجال الأزياء والتصميم.

تضمنت عروض الطالبات عرض "التناقض الغامض" للطالبة عبير شيلو، وعرض "العمق الداخلي" للطالبة مي الحمودي، وعرض "درب الملاذ الآمن" للطالبة أميرة الخواجا، وعرض "فقدان الذات" للطالبة مريم لطيفي، وعرض "الهندسة الحركية" للطالبة رغد بيرقدار، وعرض "حركة ثقافية" للطالبة رؤى مصطفى.

وفي نهاية الحفل، هنأت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الطالبات على نجاحهن في إبراز أعمالهن بطريقة مميزة ومبتكرة، معبرة عن فخرها بهن كمصممات أزياء عالميات في المستقبل، بينما عبرت الطالبات عن سعادتهن بهذا العرض وإعجاب الحضور بأعمالهن المعروضة، ما يحفزهن لعمل المزيد من التصاميم.