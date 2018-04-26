عداء أيرلندي يحقق رقماً قياسياً في ماراثون الميل الواحد

الشارقة 24 – رويترز:



تحدى العداء الأيرلندي بول روبنسون درجات البرودة القارسة التي وصلت إلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر، وتمكن من إنهاء ماراثون الميل الواحد في القطب الشمالي في زمن قياسي، ليصبح أسرع عداء يقطع هذه المسافة في تاريخ هذا الماراثون.

وقطع روبنسون مسافة الماراثون الذي أقيم هذا الأسبوع في مخيم بارنيو المعروف أيضاً باسم مخيم القطب الشمالي في أربع دقائق و50 ثانية و95 جزءاً من الثانية.

وبذلك أصبح روبنسون البالغ من العمر 25 عاماً أسرع عداء يقطع مسافة ماراثون الميل الواحد في كلا القطبين الشمالي والجنوبي، حيث نجح في قطع الماراثون الذي أقيم في القارة القطبية الجنوبية العام الماضي في أربع دقائق و17 ثانية و9 أجزاء من الثانية.

ويضع العداء الأيرلندي هدفاً واحداً نصب عينيه الآن وهو التأهل إلى دورة الألعاب الصيفية الأولمبية 2020 التي تستضيفها طوكيو.