أول عرض موسيقي لجوقة بريطانية يبث مباشرةً على الإنترنت

الشارقة 24 – رويترز:



قدمت جوقة بريطانية، الأحد الماضي، أول عرض موسيقي في كنيسة يسمح الفاتيكان ببثه مباشرةً على الإنترنت.



الحفل الموسيقي شهدته كنيسة سيستين، كبرى كنائس القصر الباباوي في الفاتيكان، وقدمت فيه الجوقة الموسيقية البريطانية "ذا سكستين" ترنيمة "ستابات ماتر" أو "الأم كانت واقفة" في نسختها للأسكتلندي جيمس ماكميلان.



وإلى الجوقة الكورالية انضمت أوركسترا "بريتن سينفونيا" في هذا الأداء، لتقديم أدائهم الكورالي في الكنيسة التي يحمل سقفها اللوحات الشهيرة من تصميم الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، والتي تعتبر واحدة من عجائب الحضارة الغربية.



وقبل العرض الموسيقي، قال المايسترو هاري كريستوفرز مؤسس جوقة "ذا سكستين": "إن الأجواء أثناء التحضيرات كانت جميلة، أنهينا التحضيرات والمشاعر كانت رائعة لدى الجميع سواء أكانوا عازفين أو مؤدين، كما تعلم فإن مبنى كنيسة سيستين، هذا العمل الفني الاستثنائي، يحمل تأثيراً حقيقياً عليهم، وبالنسبة لهم، فإن أداءك في هذا المكان هو واحد من تلك الفرص التي لا تسنح إلا مرة واحدة في العمر لك إذا كنت محظوظاً، لذا فالأمر عاطفي للغاية بالنسبة لنا".



أما مؤلف المقطوعة جيمس ماكميلان فقال: "إن (ذا سكستين) و(بريتن سينفونيا) اجتمعوا معاً لأول مرة في هذا المكان الرائع"، مضيفاً أن الجميع فوجئوا بالتأثير السماعي الرائع، وقوة الصوت التي من المؤكد أن الموسيقيين يحبونها.



ونظم هذا العرض الموسيقي مؤسسة (جينيسيس) التي تعمل مع شركات فنية بريطانية لدعم الفنانين من موسيقيين وممثلين وكتاب مسرحيات.



وقالت روبيرتا إحدى الحاضرات للحفل إن جيمس ماكميلان يقدم هذه المقطوعة العتيقة بلغة القرن الـ 21 وهو أمر رائع، كما أن أصوات المؤدين مذهلة، وهو ما منحها شعوراً بالقشعريرة.