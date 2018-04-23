"البرجر" الحشري يستهوي البعض في ألمانيا

الشارقة 24 – رويترز:

خرج البعض في مدينة آخن بغرب ألمانيا عن المألوف عندما أقبلوا على تناول "برجر" حشري مصنوع من ديدان خنفساء القمامة.

"البرجر" يقدم مع الخس والبصل والطماطم في متجر كبير بالمدينة الألمانية، أضافه إلى بضائعه بعدما لقي نجاحاً في هولندا وبلجيكا.

باريس أويزيل، أحد مؤسسي شركة "باج فاونديشين" الناشئة التي تصنع هذا "البرجر"، قال إنه قضى 4 سنوات في تطوير الفكرة مع شريكه ماس كرايمر، وطرأت الفكرة لهما عندما كانا سوياً في رحلة لجنوب شرق آسيا، حيث لا يعتبر تناول الحشرات غريباً أو مستهجناً.

ولا تزال فكرة هذه الشطيرة تلقى تشكيكاً لدى البعض، إذ يرد البعض لاستكشاف هذا النوع من "البرجر" وهم متحمسون للغاية، أما آخرون فيستغربون الفكرة، لذا فإن أصحابها يقولون إنهم لا يستهدفون جميع الزبائن بها، ويقولون إن لديهم منتجات أخرى قد تلقى رضا آخرين.