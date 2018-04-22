"الرجل وراء الستار"... وسيلة لتأمين منازل النساء في اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

سيكون بإمكان السيدات اللاتي يعشن بمفردهن داخل منازل في اليابان الاستعانة بنظام جديد يطلق عليه "الرجل وراء الستار" يتم خلاله ربط الهاتف الذكي بآلة عرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي أنشطة حركية مختلفة من وراء الستار، مما يجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر ملياً قبل الإقدام على اقتحامه.

ولكن بمجرد دخولك إلى تلك الشقة تكتشف أن الظل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض "بروجكتور" طورتها شركة لإدارة المباني في اليابان، أملاً في حماية المنازل التي تعيش فيها نساء بمفردهن من السرقة.

ولا تزال فكرة "الرجل وراء الستار" في مرحلتها التجريبية، وفيها يتم ربط الهاتف الذكي بآلة عرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي أنشطة حركية مختلفة من وراء الستار.