رغم الـ 103 أعوام... أنامل كوليت ماز لا تزال ترقص على البيانو

الشارقة 24 – رويترز:

عالم من البيانو ستجده في استقبالك إذا قررت زيارة منزل عازفة البيانو الفرنسية كوليت ماز، السيدة الباريسية التي دخلت عامها الثالث بعد المئة، وتمتلك في منزلها 3 آلات بيانو تعزف عليها ببراعة رغم كبر سنها.

هذه السيدة الباريسية التي يربو عمرها على 103 أعوام، تمتلك في ردهة منزلها آلة بيانو من طراز "دولسيتون"، وآخر في غرفة معيشتها من طراز "ستاينواي" وثالثاً في غرفة الطعام.

ماز التي ولدت في العام الذي شهد قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، بدأت عزف البيانو وهي طفلة في الرابعة، أي منذ نحو قرن من الزمان.

وقالت ماز إنها كانت عازفة موسيقية منذ نعومة أظفارها، وإنها كانت تحب عزف الأغنيات التي كان الأطفال يعزفونها من الشقة التي تعلوهم، وكانت تعزف تلك الأغنيات على لعبة صغيرة تحاكي آلة البيانو، وهو ما نبه والديها إلى موهبتها، وجعلهما يحضران لها المعلمين في المنزل.

وبعد أن كبرت، انتقلت الأسرة إلى باريس لتلتحق هي بمدرسة الموسيقى التي لم تكن بعيدة عنها، وتتعلم هناك الروتينات التي تعتمد على اليوجا وتمرينات الأصابع، الأمر الذي ترجع له هي الفضل في رشاقة حركة أصابعها على مفاتيح البيانو.

ثم أصبحت ماز بعد ذلك عازف بيانو مساعداً لدى عدة مدارس موسيقية في المدينة، وهي المهنة التي حافظت عليها منذ مرحلة البلوغ على مدار حياتها تقريباً.

وقالت ماز إنها تعيش حياتها كلها مع الأصوات والأنغام، والصور المستوحاة من البيانو، مضيفة أن البيانو هو آلة موسيقية تمنحك شعوراً بالكثير من الأمور.