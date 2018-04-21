"حديقة الديناصورات" تنتقل من شاشات السينما إلى باريس

الشارقة 24 – رويترز:



حظي محبو سلسلة أفلام "جوراسك بارك" أو "حديقة الديناصورات" في باريس بفرصة نادرة لمعايشة أجواء السلسلة من خلال مشاهدة مجسمات متحركة بالحجم الطبيعي لهذه الكائنات المنقرضة.

فمع اقتراب عرض الجزء الخامس من هذه السلسلة حول العالم، افتتح معرض يحمل نفس اسم السلسلة في مجمع استديوهات "لا سيت دو سينما"، بالقرب من العاصمة الفرنسية، يضم مجسمات لكافة أنواع الديناصورات المفترسة منها والنباتية.

وأتاح المعرض لزواره فرصة التجول في غابة اصطناعية، فيما ترددت أصوات الزئير المخيفة للديناصورات في الأرجاء.