متاهة الشمس تصطاد السياح

الشارقة 24 – رويترز:



يجتذب متنزه متاهة دوار الشمس في شمالي الفلبين المئات من السياح الذين يتوافدون عليه في نهاية كل أسبوع، مما يعطي دفعة للسياحة في المنطقة التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي.



بينما تبدأ البلاد رسمياً موسم الصيف أو الموسم الجاف، وللعام الثاني على التوالي، افتتحت قرية ليشواكو في إقليم بانجاسينان الواقع إلى الشمال من العاصمة مانيلا ثلاث متاهات لدوار الشمس الشهر الماضي، تبلغ مساحة كل منها 1200 متر مربع، في محاولة لإعطاء دفعة للسياحة في المنطقة التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي.

وتبلغ قيمة تذكرة دخول المتاهة دولارين بالنسبة للسائح الواحد.

ويقوم المزارعون بزرع كل مجموعة من أزهار دوار الشمس على أن يكون هناك فاصل زمني مدته أسبوعان بين كل مجموعة وأخرى كي لا تتعرض جميع الأزهار للذبول في بعض الأيام.



وقال المزارعون إنهم لمسوا تطوراً هذا العام في شكل متاهة دوار الشمس.