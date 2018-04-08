العادات والتقاليد ليست عائقاً

الشارقة 24 – رويترز:



يعتبر العسل الأبيض علاجاً تقليدياً لكل شيء في أفغانستان، لكنه أصبح بالنسبة لتلميذة أفغانية تدعى فروزان والبالغة من العمر الآن 19 عاماً، فرصة لإيجاد عمل وإقامة مشروع في بلد لا يتاح فيه لكثير من الفتيات فرصة للعمل.

وجمعت فروزان، التي تعيش في منطقة مارمل في إقليم بلخ شمال أفغانستان، 16 كيلوجراماً من العسل في بداية عملها، مما أتاح لها رد القرض والاحتفاظ ببعض النقود أيضاً.

أما الآن فقد أصبح لديها 12 خلية نحل، وأنتجت فروزان العام الماضي 110 كيلوجرامات من العسل مما مكنها من جمع 100 ألف أفغاني أو ما يوازي 1450 دولاراً في بلد يبلغ نصيب الفرد فيه من الناتج الإجمالي المحلي نحو 600 دولار في المتوسط.

وتقول فروزان إنها أخبرت سكان قريتها بمشروع تربية النحل فتقبلوا الأمر رغم أن التقاليد لا تسمح للنساء بالعمل خارج هذه القرية.

وأوضحت الفتاة الأفغانية أن الاعتناء بعشرات الآلاف من النحل يمكن أن يتم بسهولة إلى جانب الدراسة والأعمال المنزلية، كما أن والدها إسماعيل، الذي يعمل مزارعاً مثل أغلب سكان المنطقة، يدعم مشروعها.

ويأخذ إسماعيل إنتاج ابنته من العسل كل بضعة أسابيع إلى مزار الشريف عاصمة الإقليم التي تبعد أكثر من 50 كيلومتراً كي يبيعه للمتاجر.