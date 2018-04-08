سلمان خان مرهونٌ بكفالة

الشارقة 24 – رويترز:



أفرجت محكمة هندية، أمس السبت، عن نجم بوليوود سلمان خان بكفالة، في قضية يتابعها عشرات الملايين من معجبيه والمهتمين بقطاع أفلام السينما وأثرت بشدة على شعبيته.

وكانت محكمة قد قضت، الخميس الماضي، بسجن خان لخمس سنوات لإدانته بالصيد غير القانوني وانتهاك قانون الحياة البرية بعد أن قتل ظبياً أسود من الأنواع المهددة بالانقراض في قضية ترجع لعام 1998.

والإدانة الأخيرة ليست الأولى لخان وعلاقته بالمحاكم.

ففي عام 2015 ألغت محكمة مومباي العليا حكماً بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة.

كما برئ العام الماضي في جودبور من قضية صيد غير قانوني أخرى مستندة على نقص الأدلة.