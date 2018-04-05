"كرة صغيرة" تحل أزمةً عالمية

الشارقة 24 – رويترز:



تأمل شركة مارين تيك الفرنسية في إقناع العالم بأن كرة شفافة لا يتجاوز قطرها المتر الواحد هي الحل لأزمة المياه العالمية.

الكرة التي أطلق عليها اسم "هليو" تستخدم أشعة الشمس في ترشيح المياه عن طريق تبخيرها من وعاء مثبت في وسط الكرة وتكثيفها على سقفها ثم جمع القطرات.

وتتوقع الشركة زيادة في الطلب على مياه الشرب بنسبة 50 % بحلول عام 2030، في ظل معاناة الكثير من الدول من نقص حاد في المياه.

ذكر تييري كارلان الرئيس التنفيذي للشركة في محطة المياه التجريبية التابعة للشركة والتي تطل على ساحل البحر المتوسط في فرنسا: "أن تكلفة الجهاز رخيصة كما أن عمره يصل إلى نحو 30 عاماً"، موضحاً أن مدينة أبوظبي الإماراتية أبدت اهتماماً به.