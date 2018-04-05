بتكثيف المياه وتجميعها

"كرة صغيرة" تحل أزمةً عالمية

  • الخميس 05, أبريل 2018 في 11:20 ص
بقطر متر واحد، وفي ظل معاناة الكثير من الدول من نقص حاد في المياه، تأمل شركة فرنسية في حل هذه الأزمة بمساعدة كرة صغيرة أطلقت عليها اسم "هليو"، مستخدمةً أشعة الشمس في تبخير المياه التي تتكثف على سطح الكرة.

الشارقة 24 – رويترز:
 
تأمل شركة مارين تيك الفرنسية في إقناع العالم بأن كرة شفافة لا يتجاوز قطرها المتر الواحد هي الحل لأزمة المياه العالمية.

الكرة التي أطلق عليها اسم "هليو" تستخدم أشعة الشمس في ترشيح المياه عن طريق تبخيرها من وعاء مثبت في وسط الكرة وتكثيفها على سقفها ثم جمع القطرات.

وتتوقع الشركة زيادة في الطلب على مياه الشرب بنسبة 50 % بحلول عام 2030، في ظل معاناة الكثير من الدول من نقص حاد في المياه.

ذكر تييري كارلان الرئيس التنفيذي للشركة في محطة المياه التجريبية التابعة للشركة والتي تطل على ساحل البحر المتوسط في فرنسا: "أن تكلفة الجهاز رخيصة كما أن عمره يصل إلى نحو 30 عاماً"، موضحاً أن مدينة أبوظبي الإماراتية أبدت اهتماماً به.