"سلفي" أزهار الكرز مع السياح

الشارقة 24 – رويترز:



تكسو الأزهار الوردية الكثير من أشجار الكرز الشهيرة المحيطة بحوض المد والجزر في واشنطن العاصمة، واستغل البعض هذه الفرصة لالتقاط الصور والتمشية.

وذكر جهاز المتنزهات الوطنية أن 20 % من الأشجار أزهرت بالفعل، مما يعني أن هذا الأسبوع يمثل بداية لموسم تفتح هذه الورود.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل، وحينئذ ستكون الزهور تفتحت بنسبة 70 % على الأشجار بين 5 و8 إبريل الجاري.

وحين تتفتح زهور الكرز تعيش لما بين 4 و10 أيام.

ويمثل تفتحها في واشنطن مصدر جذب للسائحين في العاصمة الأميركية في فصل الربيع.

ويستقطب مهرجان أزهار الكرز الذي تقيمه المدينة سنوياً آلاف الزوار.