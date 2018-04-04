فنانون من الكوريتين يقدمون حفلاً موسيقياً مشتركاً في بيونغ يانغ

الشارقة 24 – رويترز:



قدم فنانون من الكوريتين حفلاً موسيقياً مشتركاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، غنوا خلاله مجموعة من الأعمال التي نالت شهرة في البلدين.

الوفد الكوري الجنوبي الذي ضم 186 عضواً بينهم بعض نجوم البلاد وبقيادة وزير الثقافة دو جونج-وان توجه إلى كوريا الشمالية مطلع الأسبوع، ليرد الزيارة التي أجراها فنانون كوريون شماليون لسيؤول الشهر الماضي.

واستغرق العرض ساعتين ونصف الساعة، ومثل ختاماً لأول زيارة يقوم بها فنانون كوريون جنوبيون لبيونغ يانغ منذ أكثر من 10 سنوات.

وتحسنت العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية على ما يبدو بعد أن سار رياضيون من البلدين تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية، في افتتاح أولمبياد بيونجتشانج الشتوي في فبراير.

وكانت العلاقات بين البلدين توترت على مدى سنوات بسبب سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة نووية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد أن انتهى صراعهما الذي دار بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.