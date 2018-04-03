بريطانيا تحظر منتجات العاج بصرف النظر عن عمرها

الشارقة 24 – رويترز:



بادرت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عزم بريطانيا حظر بيع المنتجات المصنوعة من العاج بصرف النظر عن عمرها، في محاولة للحد من تجارة العاج غير القانونية ومعالجة الصيد غير المشروع والمساعدة في حماية الأفيال.

وأضافت الحكومة أن قانوناً جديداً سيفرض أقوى حظر على العاج في أوروبا، كما أنه واحد من أكثر القوانين صرامة في العالم مع حظر بيع كل التحف تقريباً التي تحتوي على عاج.

والتجارة الدولية في العاج محظورة منذ عام 1990، كما أن بيع عاج الأفيال الأفريقية الخام من أي سن غير مسموح به في بريطانيا.

ولكن يمكن في الوقت الحالي الاتجار داخل بريطانيا أو أي من دول الاتحاد الأوروبي في منتجات تم صنعها قبل عام 1947 أو أُنتجت بعد ذلك ولديها شهادة حكومية.