لاعبو تايكوندو من كوريا الجنوبية يقدمون عرضاً في "الشمالية"

الشارقة 24 - رويترز:



قدم لاعبو رياضة التايكوندو من كوريا الجنوبية عرضاً رياضياً في بيونغيانغ عاصمة الجارة الشمالية، في زيارة ضمن وفد ترأسه وزير الثقافة الكوري الجنوبي وضم أيضاً فرقاً غنائية ومسؤولين حكوميين، في خطوة تهدف لإظهار حسن النوايا قبل قمة مرتقبة بين الكوريتين.



وظهر الرياضيون في مقطع مصور في صالة بيونغيانغ للتايكوندو وهم يحطمون ألواحاً خشبية ويقدمون عرضاً راقصاً على ألحان أغنيات فرقة الـ "كيه-بوب" الكورية الجنوبية "بي.تي.اس".