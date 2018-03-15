إقبال متزايد على الكمأ في الكويت لندرته وطعمه

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قبيل انطلاق موسم الكمأ في نوفمبر من كل عام، يسعى مئات الباعة لإيجاد مكان لهم في السوق المخصصة لهذا الفطر الشهير في العاصمة الكويتية، إلا أن القليل منهم ينجحون في تأمين موقع لعرض منتجاتهم فيها.

وبين بداية الموسم ونهايته في إبريل، يتدفق الكويتيون بكثافة على "سوق الفقع" في العاصمة الكويت، لشراء أنواعهم المفضلة من الكمأ الذي يرتبط بأكلات خليجية شعبية كثيرة.

تفتح السوق أبوابها عند التاسعة صباحاً، وتزداد مع مرور ساعات النهار أعداد الزبائن وهم يسيرون بين المنصات والطاولات، يراقبون، ويتفحصون، ويعتمدون خصوصاً على حاسة الشم لديهم للاختيار والشراء.

أما البعض الآخر، فيأتون وهم يدركون من أين سيشترون الكمأ، فيتوجهون فوراً إلى بائعهم المفضل.

ويرى الشاب الكويتي يوسف محمد الخالد، أن الكمأ "الزبيدي" هو الأفضل، مشيراً إلى أنه ينفق في كل موسم نحو ثلاثة ألاف دينار كويتي "حوالي عشرة آلاف دولار على شراء هذا المنتج.

ويقول لوكالة فرانس برس، إن الكويتيين يهتمون بالكمأ "لندرته وطعمه المختلف تماماً"، مضيفاً إنه يتناول مع عائلته الأكلات التي تحتوي على الكمأ، وخصوصاً "الكبسة"، مساء كل خميس.

ومع الطلب المتزايد على استهلاك الكمأ في السنوات الماضية، لجأت بلدية الكويت إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الطلب المتزايد.

وقال نائب مدير محافظة العاصمة فيصل الجمعة لوكالة فرانس برس، إن بلدية الكويت "قرّرت في العام 2006 تخصيص سوق لبيع الكمأ بسبب تزايد الطلب عليه، بعدما كان يباع في أماكن متفرقة في البلاد وبطريقة فوضوية".

والهدف بحسب الجمعة، تنظيم بيع الكمأ وتقديم أنواع مختلفة تُستورد من دول عدة.