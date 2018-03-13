صيدلانية أردنية تُبدع أعمالاً فنية من أقراص علاج منتهية الصلاحية

الشارقة 24 – رويترز:

أراد مريض أن يستفسر عن كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية عنده فذهب إلى صيدلانية في العاصمة الأردنية عمان وهي أشجان الناعوري، وبدلاً من التخلص من الحبوب ألهمت الخطوة الصيدلانية لإبداع لوحات فنية من أقراص العلاج منتهية الصلاحية.

أشجان استخدمت أقراص الدواء لتغطي بها زجاجاً مكسوراً لديها في الصيدلية لتخرج بلوحة فنية على شكل زهرة فريدة من نوعها وفي غاية الجمال، ومنذ ذلك الحين تستغل أشجان موهبتها في محاولة نشر الوعي بشأن الأدوية منتهية الصلاحية.

وصممت أشجان معطف طبيب من أقراص مسكنات الألم بيضاء اللون ومحاقن أنسولين للفت أنظار الأطباء والصيادلة بشأن أهمية ارتدائه أثناء التعامل مع الكيماويات.

عمل فني آخر لأشجان يظهر مسدساً ورصاصة تُطلق منه على زهرة، قالت الصيدلانية إنها رسمته للتوعية بمخاطر إطلاق النار احتفالاً في حفلات الزفاف، وأطلقت على المبادرة اسم "لا تطلقوا الرصاص".

وتشير أشجان إلى أنها لا تعتزم بيع أعمالها الفنية التي تستخدمها كوسائل في حملة تنظمها بشأن قضايا تشعر بها بقوة.

كان تقرير حكومي صدر عام 2015 ذكر أن صناعة الأدوية إحدى أكبر الصناعات في الأردن، وأنها تحتل المركز الثاني في القطاعات الموجهة للتصدير.

وأضاف التقرير أن هدر الأدوية وعدم وجود إدارة جيدة لمخزونها هو من أكبر التحديات التي تواجه هذه الصناعة.