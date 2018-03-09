الأميرة السويدية مادلين ترزق بطفلة

الشارقة 24 – د ب أ:

أنجبت الأميرة السويدية مادلين طفلة في ستوكهولم، لتضيف عضواً جديداً إلى أكبر عائلة ملكية في أوروبا.

وأعلن القصر الجمعة أن "الأم والطفلة بصحة جيدة".

والطفلة حديثة الولادة المنتمية للعائلة الملكية، هي ثالث أولاد الأميرة مادلين وزوجها كريستوفر أونيل، الذي ترددت تقارير إنه كان حاضراً أثناء الولادة.

وقال أونيل بعد الولادة: "نحن متحمسون للغاية بشأن الإضافة الجديدة لعائلتنا".

والأميرة مادلين هي أصغر أبناء الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تجلس مولودة مادلين على العرش، حيث يوجد بالفعل تسعة أفراد بالعائلة يسبقونها في ترتيب تولي العرش.