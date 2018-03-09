لتضيف عضواً جديداً إلى أكبر عائلة ملكية في أوروبا...

الأميرة السويدية مادلين ترزق بطفلة

  • الجمعة 09, مارس 2018 في 6:40 م
  • الأميرة السويدية مادلين، أرشيفية
    الأميرة السويدية مادلين، أرشيفية
رزقت الأميرة السويدية مادلين، بطفلة، الجمعة، لتضيف عضواً جديداً إلى أكبر عائلة ملكية في أوروبا.
الشارقة 24 – د ب أ:
 
أنجبت الأميرة السويدية مادلين طفلة في ستوكهولم، لتضيف عضواً جديداً إلى أكبر عائلة ملكية في أوروبا.   
 
وأعلن القصر الجمعة أن "الأم والطفلة بصحة جيدة".
 
والطفلة حديثة الولادة المنتمية للعائلة الملكية، هي ثالث أولاد الأميرة مادلين وزوجها كريستوفر أونيل، الذي ترددت تقارير إنه كان حاضراً أثناء الولادة.
 
وقال أونيل بعد الولادة: "نحن متحمسون للغاية بشأن الإضافة الجديدة لعائلتنا".
 
والأميرة مادلين هي أصغر أبناء الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تجلس مولودة مادلين على العرش، حيث يوجد بالفعل تسعة أفراد بالعائلة يسبقونها في ترتيب تولي العرش.