تحسن الحالة الصحية لآخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي

الشارقة 24 – رويترز:



تحسنت الحالة الصحية لآخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي يدعى سودان، بعد أن أصيب في ساقه، وهو الأمر الذي أدى لتأجيل قرار اللجوء للقتل الرحيم لإنهاء حياته.

ويعيش سودان مع آخر أنثيين من الفصيلة نفسها في المحمية التي تقع على بعد 250 كيلومتراً إلى الشمال من نيروبي.

قال زاخاري موتاي حارس وحيد القرن الأبيض الشمالي بالمحمية: "منذ عرفت سودان قبل 8 سنوات وهو صديقي، إنه وحيد قرن رقيق جداً، كان الناس يضربونه ويقتربون منه بشدة لكنه رقيق، لكل وحيد قرن شخصية مختلفة".

سودان الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، قضى معظم الأسبوعين الماضيين نائماً لتألمه من جرح عميق في ساقه اليمنى الخلفية، وتساءل القائمون على رعايته عما إذا كان الوقت قد حان للجوء إلى القتل الرحيم ليستريح من آلامه.

وفي حين أن هناك آلافاً من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي تجوب سهول أفريقيا جنوب الصحراء، فإن انتشار الصيد على مدى عشرات السنين أدى لانخفاض شديد في أعداد وحيد القرن الأبيض الشمالي.

ويبيع الصيادون الكيلوجرام الواحد من قرون وحيد القرن مقابل 50 ألف دولار وهو ما يجعلها أغلى من الذهب.