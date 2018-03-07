درجات الحرارة المنخفضة تدشن موسم الصيد في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

موجة البرودة غير المسبوقة القادمة من سيبيريا والتي اجتاحت عدداً من الدول الأوربية ومنها فرنسا، والتي أطلق عليها "الوحش القادم من الشرق"، جعلت الظروف مواتية تماماً لتدشين موسم صيد الأسماك في المياه المتجمدة بوسط البلاد والذي يقام في شهر مارس من كل عام.

وأدى انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 18 درجة تحت الصفر إلى تكوين طبقة سميكة من الجليد، تسمح لعشاق الصيد بثقب حفر داخل بحيرة جيري المتجمدة بمنطقة أوفيرن، وممارسة الصيد وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

ويبلغ عرض هذه البحيرة 26 هكتاراً بينما يبلغ عمقها 17 متراً.

عشاق الصيد، والذين يأتي بعضهم من دول بعيدة أخرى مثل روسيا، توافدوا على هذه البحيرة على مدار الـ 50 عاماً الماضية.

قال جيل أندريه-بويو أمين صندوق جمعية مون-دور للصيد: "هذا المكان يجتذب الناس إليه لأنه استثنائي في فرنسا فهو المكان الوحيد في البلاد الذي يقام فيه هذا النوع من الصيد، ينتظر الناس بداية شهر مارس ويجرون اتصالات هاتفية لمعرفة ما إذا كان هناك جليد أم لا".

وشهد هذا العام تكون طبقة من الجليد داخل بحيرة جيري يتراوح سمكها بين 20 و25 سنتيمتراً، مما جعلها بيئة صالحة للغاية لاصطياد أنواع مختلفة من الأسماك ومنها السلمون والسلمون المرقط.

كما شهدت البحيرة إقبالاً كبيراً من محبي الصيد من الهواة والمحترفين، حيث بيعت أكثر من 500 رخصة للصيد في عام 2018.