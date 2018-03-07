مدينة سوتشي تقيم عرضاً مبهراً للدلافين

الشارقة 24 – رويترز:

أقيم عرض للدلافين في مدينة سوتشي إيذاناً بتبقي 100 يوم على نهائيات كأس العالم في روسيا، وتستضيف المدينة 6 مباريات ضمن منافسات البطولة.

وتقافزت الدلافين المدربة جيداً في المياه واستمتع الحضور بالحيل المتنوعة التي قدمتها خلال العرض مثل اللعب بكرة قدم، وقذف كرات ضخمة على الجمهور.

وتستضيف سوتشي 6 مباريات في استاد فيشت، الذي خضع لتجديدات ضمن منافسات البطولة التي تقام من 14 يونيو إلى 15 يوليو هذا العام.

وتملك سوتشي تجربة متفردة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، فقد استضافت من قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2014.