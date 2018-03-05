علماء يعثرون على بقايا بشرية بمقبرة عمرها ألف عام في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:

عثر علماء آثار في بيرو على بقايا جثتين لطفل ورجل بالغ، يقدر أن يعود تاريخهما لنحو ألف عام، في مجمع آثار (مارانجا) الواقع بحديقة (بارك دي لاس ليينداس) وسط العاصمة ليما.

وبحسب علماء الآثار، عثر في مقبرة تقع بالقرب من معبد (واكا إل روسال) الذي يعود تاريخه لفترة ما قبل إمبراطورية الإنكا.

وطبقاً لوسائل الإعلام المحلية، عُثر على بقايا رجل بالغ ووجهه إلى الأرض، في حين يعتقد أن يكون عمر الطفل ثلاث سنوات وبدا برجلين مثنيتين.

قالت عالمة الآثار لوسينيدا كاريون، إن أهمية العثور على هذه البقايا تكمن في كونها تطابق تلك التي من حضارة ليما، أي أنها تعود للفترة بين 300 و700 عام قبل الميلاد.

وأضافت كاريون أن فريق العلماء تمكن أيضاً من التحقق من أن بعضها الآخر يعود تاريخه إلى ألف عام أو قبل ذلك.

وبحسب كاريون أيضاً، عثر قريباً من بقايا الجثتين على أوانٍ من الخزف، إلى جانب أدوات نحتت من الصخر.

وينتظر أن تنقل هذه البقايا لعرضها للعامة في متحف ميدندورف الموجود داخل الحديقة في ليما.