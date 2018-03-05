إيلي صعب يعيد أناقة القرن الـ 19 في أسبوع الموضة بباريس

الشارقة 24 – رويترز:

قدم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع الموضة في باريس هذا الأسبوع، عرضاً التزم فيه بمجموعة أزياء نسائية مستوحاة من أناقة القرن الـ 19 التي تمتاز بخطوط عالية الياقة وتموجات.

وتضمنت بعض التصاميم قبعات رأس، ولم تكن المجموعة مصنوعة من قماش الدانتيل، إذ تجنب صعب الإطلالة الصريحة بأزياء القرن الـ 19 التي كان يغلب عليها الدانتيل والإثارة واقترب أكثر من خطوط الأناقة الشبابية.

ورغم أن التصاميم غلب عليها اللونان الأسود والأزرق الداكن، فإن كثيراً من الثياب المطرزة بالخرز بدت متلألئة تحت الأضواء.

واكتسب صعب شهرة واسعة بعدما ارتدت نجمة هوليوود هالي بيري ثوباً من تصميمه خلال حفل جوائز الأوسكار عام 2002 الذي فازت فيه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (مونسترز بول) أو (كرة الوحش).