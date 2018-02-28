والت ديزني تستثمر ملياري يورو في ديزني لاند باريس

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركة والت ديزني عن ضخ استثمارات بقيمة ملياري يورو لتوسيع مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لوالت ديزني خطة الإنفاق، بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وقالت والت ديزني، في بيان، إن خطة التوسعة هي إحدى مشاريع التطوير الأكثر طموحاً في ديزني لاند باريس منذ افتتاحها في 1992.

وديزني لاند باريس هي مدينة الألعاب الترفيهية الأكثر شهرة في أوروبا من حيث عدد الزائرين.

وتقع على مساحة 2230 هكتاراً على بعد حوالي 32 كيلومتراً شرقي باريس.

ومنذ عام 1992 زار أكثر من 320 مليون شخص مدينة الألعاب الترفيهية التي تشكل 6.2 % من إيرادات السياحة لفرنسا، وتعتبر مصدراً كبيراً للتوظيف المحلي حيث يعمل بها حوالي 16 ألف موظف.