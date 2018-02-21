"معركة بحرية" للتراشق بالزهور في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:



آلاف تجمعوا على شاطئ البحر المتوسط في جنوب فرنسا من أجل التراشق بالزهور في كرنفال يصفه منظموه بأنه "معركة بحرية".

ويقام هذا الكرنفال سنوياً ويقذف المشاركون فيه الورود من قوارب صيد خشبية تقليدية على الجماهير المحتشدين على مرسى للقوارب، لكنهم نادراً ما يثأرون لأنفسهم.

وقال جويل كاريللو رئيس رابطة قائدي القوارب المحليين، إن الحدث يشهد إقبالاً كل عام، مشيراً إلى أنه جزء من تقاليد وتراث المنطقة كما أنه يقام في نفس الفترة التي تشهد كرنفال نيس مما يساهم في توافد أعداد كبيرة من الناس.

قوارب الصيد الخشبية التقليدية كانت محملة هذا العام بـ 30 ألفاً من زهور القرنفل، و600 كيلوجرام من نبات الميموزا.

ويقام الكرنفال في منطقة فيلفرانش سور مير ويرجع تاريخه إلى 100 عام، ويستقطب ما يصل إلى 7 آلاف مشارك سنوياً.