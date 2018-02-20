سكان بازل السويسرية ينظمون مهرجان مدينتهم لأول مرة

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت فعاليات مهرجان "فاسناخت" في مدينة بازل شمال سويسرا في ساعة مبكرة، أمس الإثنين، بمصابيح معلقة في الهواء، يسير تحتها الآلاف على إيقاعات الطبول في شوارع المدينة، في مهرجان صنفته، مؤخراً، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن التراث الثقافي غير المادي.

ويجتذب المهرجان السنوي نحو 200 ألف ممن يحضرون فعالياته التي تستمر لثلاثة أيام.

الفعاليات بدأت في الرابعة فجر أمس الإثنين، بطقس يطلق عليه اسم "مورجيشتايخ"، حيث تطفأ فيه أنوار المدينة ويبدأ آلاف الموسيقيين ممن يضعون أقنعة على وجوههم مسيرة تجوب شوارع بازل.

واكتظت شوارع المدينة بقارعي الطبول وعازفي المزامير وهم يحملون فوانيس للزينة صمم بعضها بتصميمات ساخرة، حيث صورت رسوماً كرتونية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

أما أحد المشاركين في المهرجان فاستحسن تصنيف (اليونسكو)، إلا أنه قال إنهم لا يقيمون المهرجان من أجل المنظمة بل من أجل أنفسهم، ولا يعتقد أن تغييراً كبيراً سيطرأ عليه، فهو يخص سكان مدينة بازل.

وأواخر العام الماضي، أبرزت منظمة (اليونسكو) الجانب الساخر من المهرجان بتصنيفها له ضمن التراث غير المادي، قائلة: "إنه يسهم في تقوية التماسك الاجتماعي، ويعزز قيم التسامح من خلال النقد المجتمعي، ويساعد في الحفاظ على اللهجة المحلية الألمانية التي تميز المنطقة".

هذا الحدث يعتبر ثاني فعالية من سويسرا تضمها (اليونسكو) لقائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وسبقه بالحصول على تصنيف المنظمة عام 2016 مهرجان (واين جروارز) الذي أقيم في كانتون دو فو غرب البلاد.