كبير مصممي الأزياء في بيربري يودع الشركة بعرض مفعم بالألوان

الشارقة 24 – رويترز:

ودع كريستوفر بيلي مصمم الأزياء الشهير بشركة بيربري البريطانية، الشركة، السبت الماضي، بعرض مفعم بمزيج صاخب من الألوان قدم فيه تصميمات مستوحاة من ألوان قوس قزح بتنويعات مختلفة على النقش الشهير الذي يميز منتجات بيربري، في عرض أزياء مضاء بأنوار الليزر.

وسيترك بيلي الشركة بعد 17 عاماً ساعد خلالها في صعود العلامة التجارية المشهورة بمعاطف المطر التي تشبه الزي العسكري، وبنقش على شكل مربعات بألوان البيج والأسود والأحمر.

وعرضت مجموعته الأخيرة في أسبوع لندن للأزياء في معرض ضخم كان ذات يوم محطة حافلات، واتسمت المعروضات بروح شبابية ممزوجة بثقافة الشارع من السترات الواسعة المزودة بغطاء للرأس إلى التنورات الفضفاضة.

وهيمنت الألوان الجريئة وألوان قوس قزح على التصميمات.

وقال بيلي: "الموقف مؤثر جداً، يوجد أشخاص هنا عملت معهم منذ بداية حياتي المهنية، كانت ليلة مميزة للغاية".

وأضاف: "أمام الشركة الكثير من الأشياء الرائعة، وأنا متحمس لأنني سأتمكن الآن من متابعة بيربري تواصل ازدهارها وصعودها".

وسيترك بيلي منصبه في مجلس إدارة الشركة في نهاية مارس، وسيقدم المساعدة للإدارة حتى نهاية عام 2018.