"SWOO" تطرح منتجاً للتواصل عن بعد بين المعلمين والطلاب

الشارقة 24 – وام:

أعلنت المنصة الإعلامية الرقمية التفاعلية المتكاملة " SWOO " عن طرح منتج جديد للتواصل المباشر عن بُعد بين المعلمين والطلاب بالتعاون مع شركة "ألف للتعليم" المتخصصة في ابتكار برامج تعليمية قائمة على التكنولوجيا التحويلية والذكاء الاصطناعي.

وكان أثر هذا المنتج الذي صممته SWOO واضحاً لدى تطبيقه التجريبي في إحدى المدارس في أبوظبي في تعزيز التفاعل بين المعلمين والطلاب، وتبادل المعلومات بيُسر والحصول عليها مباشرةً دون الحاجة للتواجد في المكان نفسه أو داخل الغرفة الصفية كما كان الحال في الطريقة التقليدية.

وقد تم طرح المادة التعليمية للتداول المباشر بين المعلمة والطلاب باستخدام قناة خاصة على منصة SWOO عبر نقل الصورة والصوت من خلال بث مباشر، بما أتاح للمعلمة أساليب وبدائل مختلفة لوسائل عرض وتقديم ومناقشة محتوى الحصة التعليمية، ما مكنها من تنشيط الطلاب وعدم الاعتماد على حاسة واحدة فيما أجرت المعلمة تجارب تطبيقية مباشرة بالاشتراك مع الطلاب باستخدام منصة SWOO حيث أتاحت التكنولوجيا الجديدة للمعلمة فرصة التواصل المباشر مع الطلاب عن بُعد للوقوف على النواقص الفردية لكل منهم ومناقشة حلول فردية لها في الوقت الحقيقي.

يذكر أن منصة SWOO التي انطلقت في شهر أغسطس 2017 كواحدةً من المبادرات الإبداعية التابعة لشركة ألغوريثما التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تجاوز عدد محملي تطبيقها أكثر من مليونين حول العالم.