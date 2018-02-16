وجبات مجمدة لحيوانات حديقة في بيرو لتخفيف إحساسها بحرارة الصيف

الشارقة 24 - رويترز:

وضعت حديقة حيوان في بيرو نظاماً غذائياً جديداً لحيواناتها لتخفيف إحساسهم بالحرارة خلال فصل الصيف.



عندما يأتي الصيف يحتاج الجميع، بما في ذلك الأسود والنمور والدببة، إلى ما يطفئ الإحساس بلهيب الحرارة.



وتضع حديقة حيوان باركي دي لاس لينداس في ليما هذا في الاعتبار، لذلك تقدم نظاماً غذائياً جديداً لحيواناتها في أشد أوقات الصيف حرارة.



فتتناول الدببة في الحديقة بطيخ وفواكه أخرى مجمدة، في حين تُقدم للنمور قطع من اللحوم المجمدة في الدم.



وقالت الحارسة في الحديقة جريسيا جوتيريز، إن برنامج الطعام المجمد هو جزء من برنامج لرعاية الحيوانات، يهدف إلى الحد من الضغط الذي تتعرض له في الأسر داخل الأقفاص، وأضافت إن الولائم المجمدة تُقدم لهم مرتين أو 3 مرات شهرياً خلال أشهر الصيف.



والهدف من ذلك هو تحفيز مختلف الحواس البدنية والإدراكية الخاصة بالتغذية من خلال برنامج الأطعمة المجمدة.