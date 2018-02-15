كعكة عروس بمليون دولار في دبي

الشارقة 24 – رويترز:

عرضت، مؤخراً، في معرض العروس بدبي كعكة على شكل عروس بلغ ثمنها مليون دولار، مرصعة بخمس قطع من الألماس النقي عيار 3 قراريط، يبلغ ثمن كل واحدة منها 200 ألف دولار، وقامت بصناعتها المصممة البريطانية المعروفة عالمياً ديبي وينجهام.

وقالت وينجهام إن معرض العروس اقترح عليها أن تصمم كعكة وسرعان ما توصلت إلى فكرة الشكل الخاص بها، ومن هنا جاء التصميم على شكل عروس عربية.

واستغرق صنع هذه الكعكة خمسة أيام، واستخدمت وينجهام في تزيينها لؤلؤاً قابلاً للأكل وخمسة آلاف وردة من الحلويات المشكلة يدوياً.