عرض "أندر ألماسة بيضاء" للبيع في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

تعرض ألماسة بيضاء لامعة للبيع في دار سوذبيز للمزادات في لندن خلال فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تجلب سعراً قياسياً عالمياً لندرتها وجودتها العالية.

والألماسة المستديرة اللامعة البيضاء اللون التي يزيد وزنها قليلاً على 102 قيراط، أصغر من الألماسة البيضاوية التي تزن 118 قيراطاً، وبيعت في هونج كونج عام 2013، وحققت حتى الآن السعر القياسي للقيراط.

لكن دار سوذبيز، التي تولت أيضاً عملية البيع في هونج كونج، تتوقع أن تجلب الألماسة الأصغر سعراً أعلى لندرتها وجودتها العالية.

وقالت باتي وونج، رئيسة قسم الألماس بسوذبيز، إن الجوهرة التي بيعت في هونج كونج جلبت 260 ألف دولار للقيراط، وهو حالياً السعر القياسي العالمي لأي ألماسة شفافة، وأضافت أن هذه الألماسة ولكونها مستديرة ومتلألئة فإن السعر سيكون أعلى من ذلك.

وقالت سوذبيز إن الألماسة هي الجوهرة الوحيدة أكثر من 100 قيراط التي يمنحها المعهد الأميركي لعلم الأحجار الكريمة أعلى تقييم في كل معيار.

ولم يجر الكشف عن سعر البيع المطلوب للألماسة التي ستباع في عملية بيع خاصة.