مشرعون في هونج كونج يؤيدون حظر بيع العاج

الشارقة 24 – رويترز:

قام المشرعون في هونج كونج بالتصويت لتأييد حظر بيع العاج في أكبر أسواقه للتجزئة على مستوى العالم، في خطوة أشاد بها نشطاء في مجال الحياة البرية باعتبارها ضرورية لوقف قتل الفيلة.

وتظاهر مناهضون لتجارة العاج خارج المجلس التشريعي في هونج كونج وحملوا لافتات تدعو إلى ذلك.

قال مايكل لاو مدير فرع الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية في هونج كونج: "هذا سيظهر التزام حكومة هونج كونج نحو الحفاظ على الفيلة الأفريقية، ما نحتاجه هو تعزيز تطبيق الإجراء حتى نضمن توقف أي تجارة غير مشروعة في هونج كونج أو من خلالها".

وتجارة العاج في المستعمرة البريطانية السابقة مستمرة منذ أكثر من 150 عاماً، وجاء تصويت المشرعين في تايوان بعد شهر من حظر الصين لبيعه وهي أكبر مستوردة له في العالم.

ولا يسمح بالإتجار إلا في عاج الأفيال التي تم اصطيادها قبل عام 1990 على أن تصاحبه شهادة تثبت ذلك، لكن التجارة غير المشروعة مزدهرة في الصين وهونج كونج منذ عام 1975.

ويؤكد نشطاء في مجال الدفاع عن البيئة أن سوق العاج غير المشروع في هونج كونج مكّن التجار مما وصفوه "بغسل" العاج المخالف للقوانين على غرار غسل الأموال.