حمدان بن محمد يُكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

الشارقة 24 – وام:

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة، من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين، من مختلف قطاعات العمل الرياضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوطن العربي، والعالم.

جاء ذلك، خلال الحفل الكبير، الذي نظمته الجائزة، يوم الأربعاء، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي حميد محمد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطني، وسعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية والدولية، وعدد من المسؤولين في القطاع الرياضي.

وبدأ الحفل، بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وعرض فيلم قصير عن الجائزة وعرض فني رياضي، ثم ألقى النجم المصري محمد صلاح كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بهذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يعتبر رمزاً للإبداع في كافة المجالات.

ثم كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز بفئة الشخصية الرياضية المحلية معالي خلدون خليفة المبارك، والفائز بجائزة الشخصية الرياضية العربية، التي منحت إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ واستلمها بالإنابة عنه عبد الإله سعد الدلاك مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والفائز بجائزة الشخصية الرياضية العربية النجم المصري محمد صلاح، والفائز بجائزة المؤسسة العالمية التي فاز بها الاتحاد الدولي للمصارعة وتسلمها نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

كما سلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، أوسمة فوز الرياضيين والمؤسسات في الفئات الأخرى وهي:

الإداري المحلي:

- ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك لحصوله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي والرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه، واسهاماته في نشر رياضة الكاراتيه في الدولة والوطن العربي ودخول الكاراتيه لأول مرة بأولمبياد طوكيو 2020.

- أسامة أحمد الشعفار لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017 – 2021 وعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، جهوده لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

- الفريق المحلي: فريق التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018 لكرة القدم الذي يضم الحكم الدولي: محمد عبد الله حسن، ومساعدي الحكم الدوليين: محمد يوسف الحمادي، وحسن محمد المهري، وذلك للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل لأول مرة في تاريخ الدولة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بالإضافة الى إدارته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

- المؤسسة المحلية: القيادة العامة لشرطة دبي، لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021 ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني، من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية أسهمت في انسجام مكونات المجتمع وتلاقيهم في أجواء رياضية في المناطق السكنية.

- الرياضي العربي: محمد إيهاب يوسف- جمهورية مصر العربية، وذلك لحصوله على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كم لعام 2017، وهو أول عربي يفوز بـــ 3 ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.

- الإداري العربي: د. مبارك سويلم السويلم- المملكة العربية السعودية، وذلك لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي.

- المدرب العربي: نادية عبدالحميد عبدالحفيظ- جمهورية مصر العربية، وذلك لإسهامها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية/ ومن أبرزها الحصول على عدد/2/ ميدالية برونزية في بطولة العالم للملاكمة – 2018.





- الفريق العربي: منتخب مصر للإسكواش للرجال، وذلك لفوزه ببطولة العالم للرجال - 2017.

- المؤسسة العالمية / الاتحاد الدولي الصيفي: الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك لمنهجية الاتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة وتعلمها في جميع أنحاء العالم استفاد منها أكثر من 200 رياضي للتأهل للدورات الأولمبية.

- المؤسسة العالمية/ اللجنة البارالمبية الوطنية: اللجنة البارالمبية اليابانية، وذلك لمبادرتها في نشر الحركة البارالمبية من خلال إدراج برنامج تعليمي في المناهج الدراسية الرسمية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يسهم في إعطاء القيم البارالمبية وتطلعات اللجنة البارالمبية الدولية، لجعل المجتمع أكثر شمولاً للأشخاص الذين يعانون من إعاقة من خلال الرياضة.

الفئات التقديرية - رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي: تأهل للفوز بهذه الفئة 6 رياضيين ورياضيات ناشئون تم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، من شهر نوفمبر 2018 ولغاية 31/12/2018، وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي اليوم وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت، وهم:

1- بلقيس عبد الكريم عبد الله، لحصولها على ذهبية بطولة العالم للأشبال في رياضة الجوجيتسو – 2017.

2- فاطمة سالم خصيف، لحصولها على ذهبية بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب في مسابقة كوميتيه فردي وزن فوق 54 كغ لعام 2018.

3 - أحمد فيصل النقبي، لحصوله على ذهبية بطولة كأس آسيا للناشئين للجودو في وزن 50 كغ لعام 2018.

4 - لمياء طارق مال الله، لحصولها على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للجمباز - اليونان 2018، والميدالية الفضية في المانيا – 2017.

5- عمران أحمد الحوسني، لحصوله على الميدالية الذهبية بطولة غرب آسيا للشطرنج الكلاسيكي والميدالية الذهبية في الشطرنج السريع والميدالية الفضية للشطرنج الخاطف في 2018.

6- عبد الله خليل المنصوري، لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية في البطولة العربية للدرجات الهوائية – 2018.

- رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي: منحت الجائزة لـ 4 رياضيين شباب عرب، هم

- أحمد أسامة الجندي- جمهورية مصر العربية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، كما أنه أول لاعب في العالم يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب.

- محمد عايض العسيري- المملكة العربية السعودية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب.

- فاطمة الزهراء- المملكة المغربية، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي الميدالية الذهبية الأولى في التايكواندو في كافة المشاركات العربية في الدورات الأولمبية للشباب.

- عمر المرزوقي- دولة الامارات العربية المتحدة، لحصوله على الميدالية الفضية في الفروسية بمسابقة قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي أول ميدالية في تاريخ مشاركات دولة الإمارات بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

- رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة /فئة أصحاب الهمم/: منحت الجائزة مناصفة لرياضيين هما:

- عبد النور الفديني – المملكة المغربية، لحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم السابعة للباراتايكوندو 2017.

- أحمد مبارك المطيوعي- دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصوله على 6 ميداليات ذهبية وفضية في رياضة الدراجات الهوائية خلال مشاركاته في البطولات الدولية.