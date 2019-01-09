منصور بن زايد: الإمارات تطبق أعلى معايير الحد من التغير المناخي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات تُطبق أعلى المعايير، للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية على الدولة.

وأوضح سموه، أن التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية أمام حكومة الإمارات، ضمن خُططها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك حفاظاً على الأجيال القادمة، مضيفاً سموه أن الحفاظ على البيئة، لم يعد خياراً أمام الدول، بل أصبح إلزاماً وضرورةً مُلحة أمام الجميع.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، لاجتماع المجلس الوزاري للتنمية، حيث اطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي، والذي تم إطلاقه في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر 2017، بهدف تطوير منظومة متكاملة للارتقاء بالأداء البيئي وتعزيزه في الدولة، وبما يساهم في بناء اقتصاد متنوع مستدام وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأنظمة البيئية.

كما ناقش المجلس في هذا الصدد، تقريراً حول مبادرة جودة الهواء بدولة الإمارات، حيث حققت الحكومة المستهدفات المطلوبة بالنسبة لمؤشر جودة الهواء العالمي في الفترة من 2014 وحتى الآن.