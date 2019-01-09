الإمارات تطلق حملة "#نحن_ملتزمون" لتحفيز جهود الاستدامة

الشارقة 24 – وام:





أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم الأربعاء، حملة "#نحن_ملتزمون" على وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة، بهدف تحفيز المجتمع المحلي والعالمي على المشاركة الفاعلة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة شيوخ ووزراء وسفراء وقادة أعمال ونخبة من المبتكرين الشباب للتعبير عن التزامهم تجاه دعم الاستدامة كل من موقعه.

وتضم قائمة الشخصيات المشاركة في الفيديو المصور للحملة، والذي بدأ تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، كلاً من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" إضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

وتعليقاً على حملة #نحن_ملتزمون، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن ما تبذله دولة الإمارات من تبني سياسات واستراتيجيات وإطلاق مشاريع ومبادرات بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وخفض مسببات تداعيات التغير المناخي، وتحفيز القطاع الخاص وفئات المجتمع كافة على المشاركة في هذه الجهود، جعلت منها نموذجاً إقليمياً وعالمياً بارزاً في هذا المجال.

وأضاف معاليه، أن حملة #نحن_ملتزمون وما تستهدفه من تعزيز جهود تحقيق الاستدامة في القطاع البيئي تأتي ضمن التزام وشراكة القطاع الخاص في تعزيز جهود الدولة ومواكبة توجهاتها واستراتيجيتها والتزامها المحلي والعالمي.