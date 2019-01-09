وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:





تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سعادة ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا المعتمد لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير نيوزيلندا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب السفير النيوزيلندي عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".